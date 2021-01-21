نابلس: مستوطنون يغلقون طريقاً ويرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب اللبن الشرقية

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رام الله - دنيا الوطن

رشق مستوطنون، مساء اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة، وأغلقوا لبضع ساعات طريق منعطفات اللبن، وهي طريق رام الله نابلس القديمة، قرب اللبن الشرقية جنوب نابلس.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عشرات المستوطنين احتشدوا على شارع القرية الرئيسي، وقاموا بأعمال عربدة ورشق حجارة تحت حماية قوات الاحتلال التي تواجدت بكثافة.