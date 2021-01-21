القدس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة العيسوية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا من بلدة العيسوية، بالقدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، واعتقلت الشاب محمد عزيز عبيد.