باحثون من الجامعة العربية الأمريكية يكتشفون طفرة جديدة من فيروس (كورونا) بفلسطين





واعتبر الاستاذ اسامه النجار مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، أن مؤشرات انتشار مرض (كورونا) في الأراضي الفلسطينية "مازالت خطيرة والوضع يسير نحو الأسوأ"، محذرا من أن نسبة الإصابات بارتفاع مستمر مما يتطلب تطبيق إجراءات الوقاية والحماية.



وفي دراسة سابقه كانت الأولى من نوعها في فلسطين تم نشرها في شهر نوفمبر الماضي، قام خبراء من الجامعة العربية الأمريكية ووزارة الصحة الفلسطينية وجامعة لندن بدراسة التسلسل الجيني الكامل لفيروس (كورونا) المستجد بين المصابين في فلسطين، وذلك باستخدام تقنيات حديثة متوفرة في مختبرات الجامعة العربية الامريكية للكشف عن سلالة الفيروس (next generation sequencing).



وتم مقارنة هذه العينات بما يقارب 50000 عينة من مصابين من كافة أنحاء العالم.



رام الله - دنيا الوطنفي الوقت الذي تعمل فيه فلسطين على فهم التحور الجيني لفيروس (كورونا) ومحاولة السيطرة عليه والحد من انتشاره، وفي محاولة لتحديد معالم الحالة الوبائية في فلسطين، قام فريق عمل من الجامعة العربية الأمريكية ووزارة الصحة الفلسطينية على اجراء الاختبارات الجينية للكشف عن التحوّر الجيني الجديد لفيروس (كورونا) المستجد في عينات مستخلصه من المرضى.وقام الفريق البحثي بالكشف عن وجود الطفرات الجينية الجديدة للفيروس في بعض المسحات التي تم تجميعها من مناطق الضفة الغربية والقدس. وهكذا تنضم فلسطين الى قائمة الدول التي رصدت حالات اصابة بالسلالة الجديدة من فيروس (كورونا) والتي ظهرت مؤخرا في بريطانيا.وأوضحت د.نوار القطب من الجامعة العربية الأمريكية "ان الأثر الوظيفي لهذه الطفرات لم يحدد بعد؛ ولكن التفشي الشديد لها،وأهميتها البيولوجية، يستدعيان دراستها وتتبع وجودها في فلسطين."