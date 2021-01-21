بريطانيا تسجل تراجعاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 37892 إصابة و1290 وفاة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 37892، مقابل 38905 في بيانات الأربعاء، ليصل إلى مستوى 3543646 حالة.



وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1290 وفاة جديدة جراء المرض، مقابل 1820 في إحصائية أمس، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 94580 متوفيا.



كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس (كورونا)، إلى 4.973 مليون شخص.



رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم الخميس، تراجعاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).