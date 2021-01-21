إسرائيل: انخفاض على مستوى المعيشة للمرة الأولى منذ 2008
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية بأنه لأول مرة منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2008، طرأ انخفاض على مستوى المعيشة في إسرائيل في ظل تفشي جائحة (كورونا).
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية بأنه لأول مرة منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2008، طرأ انخفاض على مستوى المعيشة في إسرائيل في ظل تفشي جائحة (كورونا).
وأشار التقرير السنوي لمؤسسة التأمين الوطني، إلى تراجع مستوى المعيشة ب 4.4% مما يشكل أكبر تراجع خلال السنوات العشرين الماضية.
كما أظهر التقرير أن نسبة الفقر ارتفعت بـ 7%.
التعليقات