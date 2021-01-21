إسرائيل: انخفاض على مستوى المعيشة للمرة الأولى منذ 2008





وأشار التقرير السنوي لمؤسسة التأمين الوطني، إلى تراجع مستوى المعيشة ب 4.4% مما يشكل أكبر تراجع خلال السنوات العشرين الماضية.





كما أظهر التقرير أن نسبة الفقر ارتفعت بـ 7%.





رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية بأنه لأول مرة منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2008، طرأ انخفاض على مستوى المعيشة في إسرائيل في ظل تفشي جائحة (كورونا).