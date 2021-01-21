إيطاليا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيلها 14078 إصابة، و521 وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14078 حالة، مقابل 13571 في بيانات أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 2428221.



وأضافت الوزارة أنها رصدت 521 وفاة جديدة جراء المرض، مقابل 524 الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 84202 حالتين.



وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1827451 شخصا بعد رصد 20519 حالة شفاء، بينما تعد حالات 516568 شخصا نشطة.



رام الله - دنيا الوطنواصلت إيطاليا اليوم الخميس، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).