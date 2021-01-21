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الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تدين التفجيرات الإرهابية في العراق

رام الله - دنيا الوطن
أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية التفجيرات
الإرهابية التي استهدفت العاصمة العراقية بغداد، وطالت سوقاً شعبياً مكتظاً بالمواطنين الأبرياء، فارتقى نتيجتها عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا العمل الإرهابي في توقيته وأسلوبه يؤكد سعي المجموعات الإرهابية
المحتضنة من الولايات المتحدة الأميركية إلى إعادة التذكير بوجودها. والعمل على إفشال مساعي الاشقاء العراقيين لتطهير العراق من فلول داعش التكفيري، وإعادة تنظيم الحياة السياسية وكبح جماح التدخلات الخارجية وإخراج المحتل الأميركي من الأراضي العراقية.

وأضافت: بأن هذا العمل الجبان يؤكد ضرورة تضافر الجهود الوطنية لمحاربة الإرهاب ودعم الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي لتحقيق هذا الهدف.

وقالت: إننا إذ نشدد على إدانتنا لهذه العمليات الإرهابية ندعو كل القوى والأحزاب والاتحادات والدول إلى إدانة هذه الجرائم التي تستهدف العراق وسورية واليمن وليبيا وفي أي مكان يتم استخدام الإرهاب لإخضاع الشعوب للمخططات الاستعمارية وللمشاريع الصهيو - أميركية.

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