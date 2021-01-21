خلال لقائه والدة فارس عودة.. العالول: إرادة شعبنا ستصنع الانتصار على الاحتلال





جاء ذلك خلال زيارة العالول لوالدة الشهيد الطفل، فارس عودة التي وفدت لمدينة رام الله لعلاج حفيدها الذي أصيب في عدوان 2014 على قطاع غزة.





وخلال زيارته لوالدة فارس عودة، استذكر أبو جهاد وقفة الطفل فارس الشجاعة في وجه الدبابة الإسرائيلية مؤكداً أن فارس مثل حكاية أساسية من حكايات كفاح شعبنا في تحديه لجبروت الاحتلال وفي التضحية من أجل وقف عدوانه عليه، وفي قدرة الأجيال على تمسكها بنقل رواية شعبنا بالواجهة والاصرار على كنس الاحتلال.





ونوه إلى أن هذه الإرادة لن تنكسر وأن شعبنا قادر على أن يجترح المعجزات رغم كل قسوة الظروف، فيما نقل العالول لوالدة الشهيد فارس عودة تحية الرئيس محمود عباس والقيادة، مؤكداً التزام القيادة بقضايا شعبنا وبهمومه وعمل كل جهد ممكن من أجل تمكين شعبنا على البقاء في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها.



وتعتبر صورة الطفل الشهيد فارس عودة وهو يقف يحمل حجراً يتحدى رتلاً من دبابات الاحتلال شرق مدينة غزة واحدة من أكثر صورة الانتفاضة شهرة وباتت أيقونة للإشارة للبطولة الفلسطينية في مواجهة قوة الاحتلال وبطشه.





وكان فارس قد استشهد في الأسابيع الأولى لانتفاضة الأقصى في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.



رام الله - دنيا الوطنقال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، إن إرادة شعب هي من سيصنع الانتصار على الاحتلال، مؤكداً أن إصرار شعبنا على النضال من أجل حريته لن يتوقف.