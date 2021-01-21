وزير المالية يناقش مع ممثلي جمعية مدققي الحسابات آليات النهوض بهذه المهنة

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير المالية شكري بشارة، اليوم الخميس، مع ممثلي جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية، آليات النهوض بهذه المهنة في فلسطين.



وناقش شكري، خلال الاجتماع، آلية إلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات إلى الوزارة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، والحفاظ على استقلالية المجلس المهنية، من خلال تشكيل مجلس استشاري يمثل كل الجهات ذات العلاقة بهذا المجال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).