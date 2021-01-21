"الخارجية": وفاتان وثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين صفوف جالياتنا حول العالم





وبذلك يرتفع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم، إلى 359 وفاة.



وقالت الوزارة في التقرير اليومي حول تطورات فيروس (كورونا)، بين صفوف جالياتنا حول العالم، اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، أكدتا تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن حسن بدر البرقوني (80 عاما)، ما يرفع عدد الوفيات في المملكة الى 109 حالات.



وأوضحت أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، أكد تسجيل وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لمواطنة ستينية، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 114، فيما سجلت ثماني إصابات جديدة في صفوف الجالية في كاليفورنيا ليرتفع عدد الإصابات الى 6297 إصابة.



وأفادت الوزارة بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين، والطلبة ورجال الأعمال صباح اليوم الى إسطنبول، والقاهرة، ودبي ونيويورك.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل وفاتين جديدتين بفيروس (كورونا)، بين صفوف جالياتنا في السعودية والولايات المتحدة الأميركية.