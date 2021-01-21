قلقيلية: مواطنون يتصدون لهجوم من المستوطنين

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تصدى مواطنون، مساء اليوم الخميس، لهجوم نفذه مستوطنون على المركبات المارة على طريق نابلس- قلقيلية.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، بأن عشرات المستوطنين احتشدوا قرب قرية جيت شرق قلقيلية، ورشقوا مركبات المواطنين المارة بالحجارة، إلا أن الأهالي تصدوا لهم وأغلقوا الطريق أمامهم.



يذكر أن مستوطنين وجهوا أمس دعوات للاحتشاد على الطرق والمفترقات الرئيسة في الضفة الغربية الساعة الثامنة من مساء اليوم، لتنفيذ اعتداءات ضد المواطنين وممتلكاتهم.