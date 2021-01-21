عربي

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل لبنان اليوم الخميس، تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 67 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 4594 إصابة.

ولذلك يرتفع عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 2151، فيما وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 269241.

إلى ذلك تم اقرار تمديد الإغلاق العام في البلاد، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، حتى الثامن من شهر شباط/فبراير المقبل بسبب تفشي فيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

رغم اتفاق &#34;العلا&#34;.. البحرين تتهم قطر بعدم اتخاذ أي مبادرة لحل المشكلات القائمة بينهما

رغم اتفاق "العلا".. البحرين تتهم قطر بعدم اتخاذ أي مبادرة لحل المشكلات القائمة بينهما

وزير الخارجية السعودي: فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام

وزير الخارجية السعودي: فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام

الأردن يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال بناء 2572 وحدة استيطانية جديدة

منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال بناء 2572 وحدة استيطانية جديدة

الجامعة العربية تدين بناء 2500 وحدة استيطانية وتدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن

الجامعة العربية تدين بناء 2500 وحدة استيطانية وتدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن

28 قتيلًا في تفجير مزدوج وسط بغداد

28 قتيلًا في تفجير مزدوج وسط بغداد

(رويترز): قطر تعهدت لمصر بتغيير توجه قناة (الجزيرة)

(رويترز): قطر تعهدت لمصر بتغيير توجه قناة (الجزيرة)

الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة العيسوية

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة العيسوية

باحثون من الجامعة العربية الأمريكية يكتشفون طفرة جديدة من فيروس (كورونا) بفلسطين

باحثون من الجامعة العربية الأمريكية يكتشفون طفرة جديدة من فيروس (كورونا) بفلسطين

وزير المالية يناقش مع ممثلي جمعية مدققي الحسابات آليات النهوض بهذه المهنة

وزير المالية يناقش مع ممثلي جمعية مدققي الحسابات آليات النهوض بهذه المهنة

&#34;الخارجية&#34;: وفاتان وثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين صفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": وفاتان وثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين صفوف جالياتنا حول العالم

قلقيلية: مواطنون يتصدون لهجوم من المستوطنين

قلقيلية: مواطنون يتصدون لهجوم من المستوطنين

الأغوار الشمالية: مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة

الأغوار الشمالية: مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة

جنين: مصرع عامل من قرية طورة إثر سقوطه من علو بأراضي عام 1948

جنين: مصرع عامل من قرية طورة إثر سقوطه من علو بأراضي عام 1948

تفاصيل كلمة لهنية بمسيرة مليونية ضد التطبيع في باكستان

تفاصيل كلمة لهنية بمسيرة مليونية ضد التطبيع في باكستان

منوعات

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :&#34; الصحة والأمان نعمتان مجهولتان&#34;

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :" الصحة والأمان نعمتان مجهولتان"

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

آمال ماهر تعلن عودتها من جديد.. وما سبب اختفاؤها؟

آمال ماهر تعلن عودتها من جديد.. وما سبب اختفاؤها؟

شاهد: اليوم الأول للمواطن (ترامب) .. وما مصير أفراد عائلته كمواطنين؟

شاهد: اليوم الأول للمواطن (ترامب) .. وما مصير أفراد عائلته كمواطنين؟

ما هي حقيقة وفاء الإعلامي وائل الإبراشي بسبب (كورونا)؟

ما هي حقيقة وفاء الإعلامي وائل الإبراشي بسبب (كورونا)؟

صدمة لجنة التحكيم ببرنامج (إنت مين) بعد اكتشاف &#34;الصقر&#34;

صدمة لجنة التحكيم ببرنامج (إنت مين) بعد اكتشاف "الصقر"

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

عربي

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال بناء 2572 وحدة استيطانية جديدة

منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال بناء 2572 وحدة استيطانية جديدة

الجامعة العربية تدين بناء 2500 وحدة استيطانية وتدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن

الجامعة العربية تدين بناء 2500 وحدة استيطانية وتدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن