لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

واصل لبنان اليوم الخميس، تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 67 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 4594 إصابة.



ولذلك يرتفع عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 2151، فيما وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 269241.



إلى ذلك تم اقرار تمديد الإغلاق العام في البلاد، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، حتى الثامن من شهر شباط/فبراير المقبل بسبب تفشي فيروس (كورونا).