وزير الخارجية السعودي: فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن فريقاً فنياً سعودياً متواجدٌ في الدوحة، وذلك لفتح السفارة السعودية.وأضاف في تصريحات لقناة (العربية): بأن فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام، مشيراً إلى أن جميع الدول الأربعة متفقة على أهمية المصالحة مع قطر.وتابع بن فرحان: بأن "اتفاق العلا سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي، مشيراً إلى أن "اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة".وأعرب وزير الخارجية السعودي عن ثقته، بأن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه.