الأغوار الشمالية: مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على مركبات المواطنين في الأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، بأن مستوطنين تجمهروا عند مدخل مستوطنة (ميحولا)، وهاجموا مركبات المواطنين المارة على الشارع الرئيسي، الذي يربط شمال الأغوار بعدة محافظات بالضفة.