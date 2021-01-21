جنين: مصرع عامل من قرية طورة إثر سقوطه من علو بأراضي عام 1948

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رام الله - دنيا الوطن

لقي العامل مروان رضا قبها (51 عامًا) من قرية طورة جنوب جنين، مصرعه، مساء اليوم الخميس، جراء سقوطه من علو خلال عمله في أراضي عام 1948.



وذكرت مصادر محلية، بأن العامل قبها سقط عن ارتفاع 4 أمتار خلال عمله في ورشة بناء في بلدة عرعرة، ولقي مصرعه على الفور.