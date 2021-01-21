شؤون فلسطينية

تفاصيل كلمة لهنية بمسيرة مليونية ضد التطبيع في باكستان

تفاصيل كلمة لهنية بمسيرة مليونية ضد التطبيع في باكستان
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أعرب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن فخره واعتزازه بالمسيرة المليونية في باكستان رفضًا لـ "التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني"، بمشاركة قادة وعلماء من باكستان وفلسطين، موجهًا التحية لتجمع علماء الإسلام في باكستان على تنظيم المسيرة والحشد لها.

وقال رئيس الحركة في كلمة وجهها خلال المسيرة "إنه ليس بغريب على الشعب الباكستاني المسلم العريق الذي وقف وما زال مع قضية فلسطين ومع الشعب الفلسطيني المرابط، الخروج بهذه الملحمة التاريخية التي تصدح بهذه الأصوات والحناجر تأكيدًا على إسلامية القضية، والرباط الوثيق للباكستانيين بالقدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأكد التزام حماس بمساراتها الإستراتيجية الثلاثة المتمثلة في عدم التنازل أو التفريط في أرض فلسطين المباركة، والتمسك بحق العودة وكل حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة، ثم التمسك بخيار المقاومة الشاملة ضد الاحتلال، بالإضافة إلى التمسك الأصيل بأن قضية فلسطين عربية وإسلامية وإنسانية، وليست فلسطينية فحسب.

وشدد رئيس الحركة على أن حماس أدركت طبيعة المؤامرة التي نُسجت خيوطها منذ بداية القرن الماضي بانتزاع فلسطين من بُعدها الإسلامي ثم العربي، ثم محاولة تقزيم القضية لتكون قضية الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنها كسرت هذه الأسوار التي بنتها هذه المؤامرات، وأعادت القضية إلى دوائرها الأساسية الفلسطينية والعربية والإسلامية والإنسانية.

وقال "هذه الوقفة التاريخية تكتسب أهميتها أنها في ساحة المؤسس لدولة باكستان، وكأنها اليوم تقول بأن حاضرها مرتبط بماضيها، وإن قواعد التأسيس ما زال يقوم عليها هذا البنيان الشامخ"، مشيدًا بدولة باكستان العظيمة التي وقفت في وجه التحديات، واستطاعت أن تكون دولة إسلامية نووية في مواجهة محاولات طمس هوية الأمة وقتل قدراتها وإمكاناتها.

وأضاف أن هذه المسيرة تكتسب أهميتها أيضًا من كونها تلبية لنداء علماء الإسلام في باكستان، ومن أنها واجب الوقت وفريضة الزمن في أن تقف كل شعوب الأمة لتقول لا للتطبيع والتنازل عن أرض فلسطين، ولا للاعتراف بإسرائيل، لافتًا إلى أنها تؤكد من جديد أن فلسطين لن تكون وحدها، وأن الشعب الفلسطيني إنما يمثل رأس الحربة للأمة المسلمة في مواجهة المشروع الصهيوني، والدفاع عن أرض الإسلام والمسلمين.

وأشاد رئيس الحركة بموقف باكستان ورئيس الوزراء السيد عمران خان الذي أعلنها واضحة وصريحة في مجلس الأمن والهيئات الإقليمية والدولية أن باكستان لم ولن تطبع مع الاحتلال.

وأشار إلى أن الباكستانيين يمثلون عمقًا إستراتيجيا للقضية الفلسطينية والقدس والأقصى والجهاد على أرض فلسطين، ومظلة لشهدائنا الأبرار، وفي مقدمتهم شيخ فلسطين أحمد ياسين مؤسس حركة حماس ومفجر كتائب الشهيد عز الدين القسام.

ودعا في ختام كلمته الشعب الباكستاني المسلم إلى مواصلة الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني، ورفع صوتهم عاليًا رفضًا للتطبيع، وإلى تقديم الأوراق والرسائل لكل صناع القرار في العالم، مشددًا على أن حماس والشعب الفلسطيني بكل فصائله مستمر بالمقاومة بكل أشكالها ووسائلها حتى تحرير أرض فلسطين، واستعادة حقوق الفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية في أرض فلسطين.

أخبار ذات صلة

إعلام إسرائيلي: الجيش يعتقل ثلاثة فلسطينيين من القطاع بزعم التسلل عبر الجدار

إعلام إسرائيلي: الجيش يعتقل ثلاثة فلسطينيين من القطاع بزعم التسلل عبر الجدار

&#34;الديمقراطية&#34;: معيار موقفنا من بايدن مدى استعداده لتطبيق قرارات الشرعية ذات الصلة بقضيتنا وحقوقنا

"الديمقراطية": معيار موقفنا من بايدن مدى استعداده لتطبيق قرارات الشرعية ذات الصلة بقضيتنا وحقوقنا

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن توفر منح دراسية في عدة دول

"التعليم العالي" تعلن توفر منح دراسية في عدة دول

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تصدر تعليماتها بشأن إقامة صلوات الجمعة في المساجد

"الأوقاف" بغزة تصدر تعليماتها بشأن إقامة صلوات الجمعة في المساجد

وزيرة الصحة: اكتشاف 17 حالة إصابة بالطفرة البريطانية بالمناطق المحاذية لمدينة القدس

وزيرة الصحة: اكتشاف 17 حالة إصابة بالطفرة البريطانية بالمناطق المحاذية لمدينة القدس

غنيم يسقبل مدير الوكالة الفرنسية الجديد ويطلعه على المشاريع التطويرية وخطط سلطة المياه

غنيم يسقبل مدير الوكالة الفرنسية الجديد ويطلعه على المشاريع التطويرية وخطط سلطة المياه

هيئة الأسرى: 22 أسيرة بمعتقل &#34;الدامون&#34; تلقين اللقاح ضد عدوى فيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: 22 أسيرة بمعتقل "الدامون" تلقين اللقاح ضد عدوى فيروس (كورونا)

مصرع طفلة إثر حادث سير شمال قطاع غزة

مصرع طفلة إثر حادث سير شمال قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

تفاصيل كلمة لهنية بمسيرة مليونية ضد التطبيع في باكستان

تفاصيل كلمة لهنية بمسيرة مليونية ضد التطبيع في باكستان

إعلام إسرائيلي: الجيش يعتقل ثلاثة فلسطينيين من القطاع بزعم التسلل عبر الجدار

إعلام إسرائيلي: الجيش يعتقل ثلاثة فلسطينيين من القطاع بزعم التسلل عبر الجدار

&#34;الديمقراطية&#34;: معيار موقفنا من بايدن مدى استعداده لتطبيق قرارات الشرعية ذات الصلة بقضيتنا وحقوقنا

"الديمقراطية": معيار موقفنا من بايدن مدى استعداده لتطبيق قرارات الشرعية ذات الصلة بقضيتنا وحقوقنا

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن توفر منح دراسية في عدة دول

"التعليم العالي" تعلن توفر منح دراسية في عدة دول

غنيم يسقبل مدير الوكالة الفرنسية الجديد ويطلعه على المشاريع التطويرية وخطط سلطة المياه

غنيم يسقبل مدير الوكالة الفرنسية الجديد ويطلعه على المشاريع التطويرية وخطط سلطة المياه

هيئة الأسرى: 22 أسيرة بمعتقل &#34;الدامون&#34; تلقين اللقاح ضد عدوى فيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: 22 أسيرة بمعتقل "الدامون" تلقين اللقاح ضد عدوى فيروس (كورونا)

مصرع طفلة إثر حادث سير شمال قطاع غزة

مصرع طفلة إثر حادث سير شمال قطاع غزة

الرجوب: الهدف الاستراتيجي الذي نسعى إليه إنهاء الانقسام وبناء شراكة وطنية

الرجوب: الهدف الاستراتيجي الذي نسعى إليه إنهاء الانقسام وبناء شراكة وطنية

منوعات

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :&#34; الصحة والأمان نعمتان مجهولتان&#34;

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :" الصحة والأمان نعمتان مجهولتان"

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

آمال ماهر تعلن عودتها من جديد.. وما سبب اختفاؤها؟

آمال ماهر تعلن عودتها من جديد.. وما سبب اختفاؤها؟

شاهد: اليوم الأول للمواطن (ترامب) .. وما مصير أفراد عائلته كمواطنين؟

شاهد: اليوم الأول للمواطن (ترامب) .. وما مصير أفراد عائلته كمواطنين؟

ما هي حقيقة وفاء الإعلامي وائل الإبراشي بسبب (كورونا)؟

ما هي حقيقة وفاء الإعلامي وائل الإبراشي بسبب (كورونا)؟

صدمة لجنة التحكيم ببرنامج (إنت مين) بعد اكتشاف &#34;الصقر&#34;

صدمة لجنة التحكيم ببرنامج (إنت مين) بعد اكتشاف "الصقر"

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

عربي

الأردن يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال بناء 2572 وحدة استيطانية جديدة

منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال بناء 2572 وحدة استيطانية جديدة

الجامعة العربية تدين بناء 2500 وحدة استيطانية وتدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن

الجامعة العربية تدين بناء 2500 وحدة استيطانية وتدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن

28 قتيلًا في تفجير مزدوج وسط بغداد

28 قتيلًا في تفجير مزدوج وسط بغداد