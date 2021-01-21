"التعليم العالي" تعلن توفر منح دراسية في عدة دول

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر عدد من المنح الدراسية في عُمان وأذربيجان وبروناي، للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)، للعام الدراسي 2021- 2022.



كما أعلنت الوزارة، في بيان لها، عن توفر منح أخرى مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية في مختلف الدرجات العلمية.



ودعت المعنيين بالمنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للإطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.