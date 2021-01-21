الأردن يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الأردن اليوم الخميس، انخفاضاً نسبياً في عدد الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلادن تسجيل 11 وفاة و776 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة، خلال الإيجاز اليومي حول الوباء، أن إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة ارتفع 4198 وفاة، والإصابات إلى 318،181 إصابة، منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا يبلغ 9783 حالة.