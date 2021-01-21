غنيم يسقبل مدير الوكالة الفرنسية الجديد ويطلعه على المشاريع التطويرية وخطط سلطة المياه





كما عملت بشكل متواز على وضع الخطط التطويرية لقطاع الصرف الصحي وتنفيذ مشاريع محطات المعالجة في مناطق مختلفة على الرغم من التحديات التي واجهت العمل في كثير من الاحيان نتيجة الوضع السياسي و الاقتصادي لا سيما ان مشاريع الصرف الصحي تتطلب مبالغ مالية طائلة.



واطلع غنيم ضيفه على أولويات الاحتياجات لقطاع المياه و التي تأتي ضمن الخطة التطويرية لسلطة المياه و التي تشمل مشاريع بنية تحتية للمناطق غير المخدومة و المهمشة و مشاريع الصرف الصحي و محطات المعالجة ذات الاولوية و كذلك مشاريع اعادة الاستخدام للمياه المعالجة في الزراعة لما لها من اهمية في توفير مصادر مياه اضافية.





كما تطرق غنيم الى أوليات سلطة المياه لتطوير قطاع المياه من خلال اعادة هيكلة القطاع و انشاء شركة مياه فلسطين و مرافق مياه كفأة و مستدامة، مشيرا الى العقبات و التحديات التي تواجه قطاع المياه على الصعيد السياسي ، و توفر التمويل اللازم لعدد من المشاريع الهامة على المستوى الوطني.



من جانبه ثمن بيرنت كافة الجهود التي تبذلها سلطة المياه بهدف تحسين قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين على الرغم من كافة التحديات التي تواجهها والتي نجم عنها تنغفيذ العديد من المشاريع الهامة والحيوية، مشيراً الى استعداده للتعاون من خلال وضع الخطة الاستراتيجية لسلطة المياه المتضمنة للاحتياجات العاجلة والضرورة ضمن الاليات التي سيتم العمل عليها عند وضع برامج التمويل لدى الوكالة.

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين، مارتن بيرنت يرافقة مدير المشاريع السيد جوتير كالميل لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمشاريع الممولة من الحكومة الفرنسية، ومناقشة البرامج والمشاريع التطويرية التي تعكف سلطة المياه على تنفيذها بهدف تحسين وتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي.وأكد غنيم خلال اللقاء ان سلطة المياه بالتعاون مع الشركاء قد تمكنت خلال الاعوام الماضية من إنجاز مشاريع ضخمة وحيوية ساهمت في تحسين الوضع المائي في العديد من المناطق وايصال كميات مياه اضافية.