هيئة الأسرى: 22 أسيرة بمعتقل "الدامون" تلقين اللقاح ضد عدوى فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته عصر الخميس، أن 22 أسيرة يقبعن بمعتقل (الدامون) تلقين اليوم اللقاح ضد عدوى فيروس (كورونا).



وبينت الهيئة أن عملية إعطاء اللقاح بدأت منذ ثلاثة أيام في أكثر من معتقل منها (عسقلان)، و(جلبوع)، و(هدريم)، مشيرة بأن التخوفات ما تزال قائمة بين صفوف الأسرى والأسيرات بشأن موضوع التطعيم، حيث أن هناك 14 أسيرة رفضن تلقي اللقاح.



ولفتت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد بدأت بإعطاء اللقاح للأسرى، بعد مطالبات عديدة من قبل مؤسسات حقوقية وقانونية بضرورة توفير اللقاح لهم، علما بأن حكومة الاحتلال كانت قد أصدرت قرارا في وقت سابق بحرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي لقاح فيروس (كورونا) المستجد، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون فقط.



وطالبت هيئة الأسرى مجددا مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على إعطاء اللقاح للأسرى وتتابع أوضاعهم الصحية، خاصة في ظل استمرار انتشار العدوى، وتصاعد الإصابات بين صفوف الأسرى والتي تجاوزت 290 إصابة منذ انتشار الوباء.