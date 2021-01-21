مصرع طفلة إثر حادث سير شمال قطاع غزة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت طفلة اليوم الاثنين، مصرعها، إثر حادث سير وقع شمال قطاع غزة.



وقالت إدارة المرور والنجدة الشرطة، بغزة: إن الطفلة أحلام حازم منير عرفات "عامين"، توفيت بعد صدمها من قبل مركبة من نوع "متسوبيشي" في منطقة العطاطرة، بمحافظة شمال غزة.