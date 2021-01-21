مصرع طفلة إثر حادث سير شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة اليوم الاثنين، مصرعها، إثر حادث سير وقع شمال قطاع غزة.
وقالت إدارة المرور والنجدة الشرطة، بغزة: إن الطفلة أحلام حازم منير عرفات "عامين"، توفيت بعد صدمها من قبل مركبة من نوع "متسوبيشي" في منطقة العطاطرة، بمحافظة شمال غزة.
لقيت طفلة اليوم الاثنين، مصرعها، إثر حادث سير وقع شمال قطاع غزة.
وقالت إدارة المرور والنجدة الشرطة، بغزة: إن الطفلة أحلام حازم منير عرفات "عامين"، توفيت بعد صدمها من قبل مركبة من نوع "متسوبيشي" في منطقة العطاطرة، بمحافظة شمال غزة.
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