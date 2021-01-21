"التعليم" بغزة تصدر إعلاناً بشأن استئناف العملية التعليمية للصفوف (7-11)



وأعلنت الوزارة في الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: استئناف العملية التعليمية للصفوف (7-11) من خلال الدوام الجزئي.





وقالت: يبدأ دوام المعلمين يوم الأحد الموافق 24 كانون الثاني/يناير 2021، ودوام الطلبة يوم الاثنين الموافق 25 كانون الثاني/يناير 2021.





وأضافت "التعليم" بغزة: يستمر دوام طلبة التوجيهي والصفوف (1-6) كالمعتاد.

أصدرت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الخميس، إعلاناً بشأن استئناف العملية التعليمية للصفوف (7-11).