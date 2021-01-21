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شؤون فلسطينية

"التعليم" بغزة تصدر إعلاناً بشأن استئناف العملية التعليمية للصفوف (7-11)

"التعليم" بغزة تصدر إعلاناً بشأن استئناف العملية التعليمية للصفوف (7-11)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الخميس، إعلاناً بشأن استئناف العملية التعليمية للصفوف (7-11).

وأعلنت الوزارة في الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: استئناف العملية التعليمية للصفوف (7-11) من خلال الدوام الجزئي.

وقالت: يبدأ دوام المعلمين يوم الأحد الموافق 24 كانون الثاني/يناير 2021، ودوام الطلبة يوم الاثنين الموافق 25 كانون الثاني/يناير 2021.

وأضافت "التعليم" بغزة: يستمر دوام طلبة التوجيهي والصفوف (1-6)  كالمعتاد.

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