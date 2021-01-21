الرجوب: الهدف الاستراتيجي الذي نسعى إليه إنهاء الانقسام وبناء شراكة وطنية

أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، رئاسة المجلس الوطني على آخر التطورات المتعلقة بالمصالحة الوطنية.



وقدم الرجوب خلال لقائه رئاسة المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، شرحا مفصلا عن المهمة الوطنية التي يقوم بها، لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإجراء انتخابات فلسطينية شفافة ونزيهة، تظهر للعام حرص شعبنا وقيادته على بناء مؤسساته الوطنية بطريقة ديمقراطية.



واستعرض الخطوات التي تمت في إطار الحوار الوطني، والمراحل التي مرت بها وصولا للاجتماع الذي سيعقد في القاهرة في 5 شباط/ فبراير المقبل، بمشاركة فصائل العمل الوطني.



وأكد أن الهدف الاستراتيجي الذي نسعى إليه هو إنهاء الانقسام، وبناء شراكة وطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشترك فيها الجميع.



وشدد الرجوب على أهمية دور المجلس الوطني الفلسطيني، في التحرك على مختلف المستويات خاصة مع الاتحادات البرلمانية العربية والاسلامية والدولية، لحشد تأييدها لدعم الانتخابات الفلسطينية المقبلة.



وتحدث عن أهمية وضرورة وجود المجلس الوطني ودوره المهم في الفترة المقبلة، خاصة في مرحلة إعادة تشكيله، مؤكدا حرصه على استمرار هذه اللقاءات لاطلاع المجلس ورئاسته على كل التطورات التي ستجري وصولا لتحقيق الوحدة الوطنية.