جمعية رجال الأعمال تكرم شركتي مشتهى وأبوحميد لحصولهما على شهادات الجودة العالمية "الأيزو"

رام الله - دنيا الوطنكرمت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة شركتي، مشتهى للهندسة والمقاولات، وأبو حميد للتجارة والصناعة لحصولهم على شهادات الجودة العالمية (أيزو).وبارك علي الحايك رئيس الجمعية، حصول الشركتين على شهادات الجودة، معبراً عن فخر القطاع الخاص بالبصمة الوطنية لشركات القطاع الخاص في مواكبة معاير الجودة والمنافسة العالمية.وأشار الحايك إلى أن حصول شركتي "مشتهى" و"أبوحميد" على شهادات الأيزو إلى جانب شركات فلسطينية أخرى يؤكد على أننا جاهزون في القطاع الخاص على اقتحام الأسواق العالمية، والمنافسة في كثير من القطاعات الاقتصادية، مشدداً على ضرورة رفع الحصار، وإتاحة الفرصة أمام الشركات والمصانع لتسويق وتصدير منتجاتها للخارج.ولفت الحايك إلى أن هذا الإنجاز يضع الشركات والمصانع الفلسطينية على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها الارتقاء بالعمل ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وبناء وتطوير قدرات القطاع الخاص والمنتج المحلي في غزة.من جانبها، ثمنت شركتي "مشتهى" و"أبوحميد" الدور البارز لجمعية رجال الأعمال في دعم الشركات والمصانع الفلسطينية، والنهوض بالاقتصاد الوطني.وشددت على ضرورة تظافر الجهود الحكومية لتبني مؤسسات القطاع الخاص، واتاحة الفرصة أمام الشركات والمصانع لإقتحام الأسواق العالمية، ومواكبة التطور والتقدم العالمي في العمل.