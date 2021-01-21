طالع: "الداخلية" بغزة تصدر إجراءات جديدة ضمن سياسة التخفيف المنضبط في مواجهة (كورونا)

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الخميس، قرارات جديدة بشأن إجراءات مواجهة (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



جاء ذلك في تصريح صحفي للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



في إطار التقييم المستمر للحالة الوبائية، وتقديراً لظروف المواطنين ضمن سياسة التخفيف المنضبط للإجراءات المتخذة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر ما يلي:





- استمرار الإغلاق الليلي يومياً بدءاً من الساعة 8:00 مساء في كافة المحافظات.





- بخصوص الإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت، سيكون على النحو الآتي:





1. يسمح للمواطنين بالتحرك الراجل دون استخدام وسائل المواصلات.





2. استمرار منع حركة المركبات كافة.





3. استمرار إغلاق المحال التجارية والأسواق.





4. السماح بعمل المخابز والصيدليات.





5. يُسمح بأداء الصلوات في المساجد، بما فيها صلاة الجمعة وفق الإجراءات الوقائية.





كما نؤكد على المواطنين بضرورة الاستمرار باتخاذ إجراءات الوقائية الشخصية؛ وفقاً لمقتضيات المرحلة.



رام الله - دنيا الوطن