رئيس هيئة مكافحة الفساد يستقبل النائب العام ويبحث معه سبل توطيد التعاون والعمل المشترك





رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رائد رضوان مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب سبل تعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك بين الجانبين، وسط تأكيد الجانبين على علاقة الشراكة والتكاملية في الأداء بما يخدم التوجهات الرسمية في مجال تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة للنائب العام، في مكتبه بمقر الهيئة، اليوم الخميس 21 كانون الثاني/يناير 2021، بحضور أعضاء نيابة مكافحة الفساد.وأكد رضوان سعي هيئة مكافحة الفساد تعزيز تعاونها مع النيابة العامة، حيث لا يمكن أن تعمل كل منهما بطريقة منعزلة عن الأخرى، مشدداً على أن الهيئة منفتحة على التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات بشكل عام، والمؤسسات ذات العلاقة بعمل الهيئة على وجه الخصوص.وأشار إلى أن مكافحة الفساد مهمة وطنية جماعية، تتطلب تضافر كافة الجهود، ولا بد من تعاون كافة المؤسسات ذات العلاقة للوصول إلى دولة فلسطينية خالية من الفساد وقادرة على مواجهة ومقاومة محاولات إفسادها، والتصدي لمحاولات استخدام الفساد الانطباعي لتمزيق مجتمعنا والنيل من نسيجه الاجتماعي والوطني.من جانبه، هنأ النائب العام المستشار أكرم الخطيب رضوان على تسلمه للمنصب، وتمنى له التوفيق في هذه المسؤولية الكبيرة.وشدد على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين الجانبين، بما يخدم المجتمع الفلسطيني واحتياجات المواطنين، مؤكدا استعداد النيابة العامة للتعاون مع الهيئة بكافة الأوجه الممكنة لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد وملاحقتهم قانونياً.وناقش الطرفان جملة من القضايا التي من شأنها تعزيز وتوطيد العلاقة التشاركية بين الجانبين.