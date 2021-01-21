شؤون فلسطينية

اشتية: لجنة الانتخابات المركزية قدرت الاحتياجات المالية لإجراء الانتخابات بـ 23 مليون دولار

اشتية: لجنة الانتخابات المركزية قدرت الاحتياجات المالية لإجراء الانتخابات بـ 23 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، المجتمع الدولي لا سيما الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين بالقدس من المشاركة بالانتخابات العامة وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة وما هو حق لهم مارسوه في الانتخابات السابقة.

وقال: "الديمقراطية الفلسطينية يجب أن لا تكون رهينة لمزاج الاحتلال، والاتفاقيات تنص على السماح لكل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بالمشاركة في الانتخابات في التصويت والترشح، ونريد من المجتمع الدولي أن يضع ثقله من أجل ذلك".

جاء ذلك خلال لقائه مع 51 سفيرا وقنصلا أجنبيا، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، حيث بحث معهم آخر التطورات بخصوص عقد الانتخابات العامة في فلسطين، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الخميس في مكتبه في رام الله.

ودعا رئيس الوزراء دول العالم، من خلال سفرائها، إلى إرسال مراقبين للمساهمة في سير العملية الانتخابية على أكمل وجه، مثمنا كافة أشكال المساندة لإجراء الانتخابات ودعم احتياجات العملية الانتخابية علما أن لجنة الانتخابات المركزية قدرت الاحتياجات المالية لإجراء الانتخابات بـ 23 مليون دولار.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستستمر بعملها على أكمل وجه في خدمة أبناء شعبنا، حتى انجاز انتخابات المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة، وستبذل كافة الجهود لإنجاح الانتخابات وإنهاء الانقسام، مثلما جاء برسالة التكليف عند تشكيلها.

وقال اشتية: "هناك إرادة سياسية ثابتة وقوية لإجراء الانتخابات لدى القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وجميع الفصائل، مشيراً إلى أن الانتخابات هي بوابة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بعد ان فشلت اتفاقات المصالحة عن ذلك، حيث سيكون هناك مجلس تشريعي منتخب يعيد الإشعاع الديمقراطي لشعبنا".

وتابع: "نتطلع لنجاح الحوار الوطني الفلسطيني- الفلسطيني الذي سيعقد في الشهر القادم في القاهرة، وسيناقش ضمان نجاح إجراء الانتخابات".

وأوضح اشتية ان الرئيس أبو مازن أصدر مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة تشكيل المجلس الوطني على ثلاث مراحل، وأن إعادة تشكيل المجلس الوطني ستجري وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير والتفاهمات مع الفصائل، وسيشارك فيها جميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في الشتات، كونه يشكل برلمان الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حتى الآن لم يتم تشكيل أي قوائم لخوض الانتخابات، وهذه الأمور تقررها الفصائل بنفسها، معبرا عن تفاؤله بمشاركة واسعة من قوائم مستقلين وحضور واسع للشباب والنساء.


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