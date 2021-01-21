هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) فقدت السيطرة على منع تفشي الفيروس بين صفوف الأسرى



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إن إدارة سجن (ريمون) أعلنت أنها فقدت السيطرة على منع تفشي الفيروس بين صفوف الأسرى، محذّراً في السياق من تخوفات بارتفاع أعداد الإصابات خاصة عقب الإعلان عن حالات جديدة في أقسام غير مصابة بفيروس (كورونا).



وأضاف أبو بكر: بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) وصلت إلى حد 300 في كافة السجون، مؤكدا على تكثيف الاتصالات مع الصليب الأحمر وكافة الجهات للوقوف على أوضاع الأسرى في ظل تفشي وباء (كورونا) ومتابعة ملف الأسرى المرضى، خاصة

الأسير فؤاد الشوبكي بعد مخالطته أحد السجانين المصابين بالفيروس.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدريأبو بكر: إنه من المقرر اليوم تشريح جثمان الشهيد الأسير ماهر ذيب سعسع بمعهد الطب العدلي في أبو كبير، بحضور ذويه من أجل الوقوف على ملابسات وفاته إن كان بسبب تطعيمه بفيروس (كورونا) أو من الأمراض التي يعاني منها.