مسؤول ملف (كورونا) بالخليل: انخفاض ملحوظ بأعداد الإصابات المسجلة بشكل يومي وبالحالات الايجابية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير صحة جنوب الخليل، مسؤول ملف (كورونا) جنوب
الضفة، عفيف عطاونة، أن هناك انخفاضا ملحوظاً بأعداد الإصابات المسجلة بشكل يومي وبالحالات الإيجابية من مجمل العينات وبأعداد الوفيات.
أكد مدير صحة جنوب الخليل، مسؤول ملف (كورونا) جنوب
الضفة، عفيف عطاونة، أن هناك انخفاضا ملحوظاً بأعداد الإصابات المسجلة بشكل يومي وبالحالات الإيجابية من مجمل العينات وبأعداد الوفيات.
كما أكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن الحالة الوبائية في محافظة الخليل مستقرة، وأن ما نسبته 5% من مجموع العينات هي إيجابية.
وأشار عطاونة إلى أن وزارة الصحة تنظر بحذر شديد لهذا الانخفاض الذي يعزى إلى عزوف المواطنين عن إجراء الفحص بالدرجة الأولى.
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