مسؤول ملف (كورونا) بالخليل: انخفاض ملحوظ بأعداد الإصابات المسجلة بشكل يومي وبالحالات الايجابية

كما أكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن الحالة الوبائية في محافظة الخليل مستقرة، وأن ما نسبته 5% من مجموع العينات هي إيجابية.





وأشار عطاونة إلى أن وزارة الصحة تنظر بحذر شديد لهذا الانخفاض الذي يعزى إلى عزوف المواطنين عن إجراء الفحص بالدرجة الأولى.

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير صحة جنوب الخليل، مسؤول ملف (كورونا) جنوبالضفة، عفيف عطاونة، أن هناك انخفاضا ملحوظاً بأعداد الإصابات المسجلة بشكل يومي وبالحالات الإيجابية من مجمل العينات وبأعداد الوفيات.