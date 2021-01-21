مفتي القدس: إجراءات سلطات الاحتلال بتمديد إغلاق الحرم الإبراهيمي مرفوضة تماماً



كما شدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، على أن ما يجري من اقتحامات لعصابات المستوطنين في باحات المسجد الأقصى المبارك ومن حفريات بالأقصى خاصة من الجهة الغربية هي ممارسات عدوانية على المقدسات الإسلامية، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تستغل جائحة (كورونا) والإغلاقات لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد.



رام الله - دنيا الوطناعتبر مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين إجراءات سلطات الاحتلال بتمديد إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف لمدةأسبوع واستباحته من قبل المستوطنين مرفوضة تماماً، وتعدياً سافراً على حرية العبادة.