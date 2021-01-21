بشارة: موازنة عام 2021 ستشهد تخصيص جزء من موازنات الوزارات المختصة لصالح مشاريع بالمخيمات





وتم استعراض أوضاع المخيمات والصعوبات التي تواجه عمل اللجان الشعبية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأكد بشارة دعم الحكومة للمخيمات الفلسطينية، وضرورة تلبية احتياجاتها وتعزيز صمود المواطنين فيها.



وشدد على أن موازنة عام 2021 ستشهد تخصيص جزء من موازنات الوزارات المختصة مثل الأشغال العامة، والحكم المحلي، والتنمية الاجتماعية، لصالح المشاريع التنموية والتطويرية داخل المخيمات الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير المالية شكري بشارة، اليوم الخميس، وفداً من المكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية، لمناقشة أهم احتياجاتهم ومطالبهم.