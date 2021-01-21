الرئيس عباس: الدفعة الأولى من لقاح (كورونا) ستصل إلى فلسطين قريباً

أعرب الرئيس محمود عباس اليوم الخميس، عن أمله بأن تنتهي جائحة (كورونا)، التي أثرت على كافة مناحي الحياة في فلسطين، مؤكداً أن الدفعة الأولى من لقاح (كورونا) ستصل إلى فلسطين قريبا.



جاء تصريح الرئيس عباس خلال تسلمه التقريرين الاحصائيين السنويين الخاصين بالقدس وفلسطين، بعد استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض.



واطلعت عوض، على المؤشرات الإحصائية الخاصة بالانتخابات الفلسطينية، مشيرة إلى أنها أظهرت أن الشعب الفلسطيني فتي، وأن نسبة الشباب فيه تشكل ما مجموعه 18% من الناخبين، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 20-29 عاما، وأن من تقل أعمارهم عن 49 عاما يشكلون ما نسبته 46% من الناخبين.



وأشاد الرئيس، بجهود جهاز الإحصاء ودوره الكبير في إعطاء البيانات الصحيحة لاصحاب القرار لمساعدتهم في كيفية تلبية الاحتياجات المستقبلية.



وأكد الرئيس عباس أن هذه المؤشرات تدلل على أهمية دور الشباب، خاصة في العملية الانتخابية، سواء من خلال الترشح او الانتخاب.



رام الله - دنيا الوطن