قيادي بـ "فتح" يكشف ما سيبحثه اجتماع المركزية بشأن الانتخابات



واضاف صيدم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن الاجتماع سيناقش بشكل أساسي ترتيبات حركة فتح فيما يتعلق بالانتخابات وكل ما له علاقة بالإجراءات الميدانية والمطلوب من الحركة في اطار استعدادها للعملية

الانتخابية.



وأوضح صيدم بأن الرئيس محمود عباس سيقدم تقريرًا سياسيًا مقتضبًا عن الوضع العام ويستعرض مجموعة من القضايا المرتبطة بالتطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بالواقع الفلسطيني.



وفيما يتعلق بانتخابات أقاليم فتح التي ستجري في نابلس وبيت لحم قال صيدم: إن ذلك يأتي في إطار تجديد الشرعيات والنهج الديمقراطي داخل الحركة وإعادة تنشيط العملية الميدانية.



في سياق آخر، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن إعلان سلطات الاحتلال بناء وحدات استيطانية في مستوطنة جفعات هاماتوس بالقدس تاتي في إطار في اطار جرائم الحرب المستمرة، مضيفا ان اسرائيل ارادت استغلال كل دقيقة من حكم ترامب من اجل اعتماد بناء المزيد من المستوطنات.



وأضاف صيدم أن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون وتمارس أسلوب العنهجية وادارة الظهر وكأنها تاخذ كل يوم الضوء الأخضر من صمت العالم باتجاه تصعيد الانتهاكات بحق ابناء شعبنا، مؤكداً أن القرارات الأخيرة من شأنها القضاء على الجغرافيا الفلسطينية والإجهاز تماما على حلم الدولة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، إناجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس يوم الأحد سيناقش اخر المستجدات السياسية وخاصة موضوع الانتخابات.