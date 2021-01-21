مصدر أمني يكشف تفاصيل ومهام طائرة "بومباردير" التي حلقت اليوم بأجواء غزة

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رام الله - دنيا الوطن

حذر مصدر أمني في المقاومة اليوم الخميس، من تحليق طائرة "بومباردير" الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة والتي على حد تعبيره، تشبه شكل "رجل الغراب".



ووفق ما نقل موقع قناة (فلسطين اليوم) التابعة للجهاد الإسلامي عن مصدرها الأمني، فقد قال: "تعد الطائرة من أكثر الطائرات خطورة من الناحية العملياتية للتعقب والمراقبة حيث تتواصل مع عملاء الاحتلال على الارض، وتقوم الطائرة بتزويد عملائها بالمعدات والمعلومات الاستخبارية المطلوبة واللازمة لتنفيذ المهمات".



وأكد المصدر الأمني أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول توجيه ضربة أمنية معقدة للمقاومة في وقت حساس جدًا تزامنًا مع انشغال العالم أجمع بتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.



وطالب المصدر كافة الجهات المختصة ورجال المقاومة وقادتها لأخذ أقصى الحيطة والحذر من تحليق هذه الطائرة الخطيرة وغيرها من الطائرات الاستخبارية في أجواء قطاع غزة، قائلًا: "لا تأمنوا مكر الاحتلال".