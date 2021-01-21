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منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال بناء 2572 وحدة استيطانية جديدة

منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال بناء 2572 وحدة استيطانية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على بناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك مدينة القدس.

واعتبرت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، القرار تماديا في انتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي.

وأكدت أن سياسة الاستيطان الاسرائيلي غير قانونية، وتهدف إلى تقويض رؤية حل الدولتين، الذي أقرته الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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