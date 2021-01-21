خلال اتصال هاتفي.. الرئيس عباس يساند المستشار أبو شرار

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عيسى أبو شرار.



ووفق وكالة الأنباء الرسمية، فقد أكد الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي، دعمه الكامل للمستشار أبو شرار ولمجلس القضاء الأعلى وللسلطة القضائية واستقلالها وأهمية إصلاحها والنهوض بها إلى المستوى المطلوب واللازم لاستعادة ثقة الجمهور بها.