الرئيس عباس: ندين تفجيرات بغداد ونتضامن مع الشعب العراقي
رام الله - دنيا الوطن
دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، التفجيرات التي ضربت العاصمة العراقية بغداد، واسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الابرياء.
وقال الرئيس عباس: "نتضامن مع العراق رئيسا وحكومة وشعباً جراء العمل الارهابي البشع، الذي استهدف الابرياء العزل".
واضاف أبو مازن: نقدم تعازينا الحارة إلى أسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.
دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، التفجيرات التي ضربت العاصمة العراقية بغداد، واسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الابرياء.
وقال الرئيس عباس: "نتضامن مع العراق رئيسا وحكومة وشعباً جراء العمل الارهابي البشع، الذي استهدف الابرياء العزل".
واضاف أبو مازن: نقدم تعازينا الحارة إلى أسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.
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