الرئيس عباس: ندين تفجيرات بغداد ونتضامن مع الشعب العراقي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، التفجيرات التي ضربت العاصمة العراقية بغداد، واسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الابرياء.



وقال الرئيس عباس: "نتضامن مع العراق رئيسا وحكومة وشعباً جراء العمل الارهابي البشع، الذي استهدف الابرياء العزل".



واضاف أبو مازن: نقدم تعازينا الحارة إلى أسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.