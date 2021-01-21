شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: ندين تفجيرات بغداد ونتضامن مع الشعب العراقي

الرئيس عباس: ندين تفجيرات بغداد ونتضامن مع الشعب العراقي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، التفجيرات التي ضربت العاصمة العراقية بغداد، واسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الابرياء.

وقال الرئيس عباس: "نتضامن مع العراق رئيسا وحكومة وشعباً جراء العمل الارهابي البشع، الذي استهدف الابرياء العزل".

واضاف أبو مازن: نقدم تعازينا الحارة إلى أسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.

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