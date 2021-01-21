رام الله.. إقامة خطبة وصلاة الجمعة ليوم غد في الساحات العامة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، أن الوزارة وبالتنسيق مع الحكومة قررت إقامة خطبة وصلاة الجمعة في الساحات العامة والعراء بعد التقدم الملحوظ، بعدد المتعافين وانخفاض عدد المصابين.



وقال أبو الرب في بيان وصل "دنيا الوطن": إن هذا القرار جاء بناء على توصيات وتنسيق مع الجهات الطبية المختصة في ظل انتشار وباء كورونا، لافتا إلى أنه تم تجهيز كافة الترتيبات من خلال مديريات الأوقاف -كل في محافظته- وتم الاتفاق على الأماكن والساحات التي سيتم الصلاة فيها.



وأضاف، ان الخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المختصة تؤكد ضرورة الأخذ بشروط السلامة والوقاية، من خلال إحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍ، وارتداء الكمامات، والتباعد في الجلوس والصلاة، وعدم السلام والتقبيل.