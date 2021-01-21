وفاة مواطن إثر إصابته بعيار ناري قبل أسبوعين في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة، اليوم الخميس، وفاة شاب (21 عاما) من مدينة جنين متأثرا باصابته بعيار ناري قبل حوالي أسبوعين .



وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة تلقت في 5 من الشهر الجاري بلاغا عن وصول المواطن المذكور لمستشفى الرازي مصابا بعيار ناري بالرأس ووصفت حالته وقتها بالحرجة وقد ادخل إلى غرفة العناية المكثفة.



وأضاف ان الشرطة وفور تلقيها البلاغ باشرت بإبلاغ النيابة في حينه وباشرت التحقيق، مؤكدا أن النيابة العامة قررت تسليم الجثة حسب الأصول.