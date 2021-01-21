فلسطين تُسجل 7 وفيات و574 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 7 وفيات، و574 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و972 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في محافظات: بيت لحم (2)، جنين (1)، رام الله والبيرة (1)، نابلس (1)، قطاع غزة (1)، مدينة القدس (1).



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: طوباس (11)، طولكرم (19)، رام الله والبيرة (47)، الخليل (23)، نابلس (26)، سلفيت (4)، بيت لحم (14)، جنين (17)، أريحا والأغوار (2)، قلقيلية (5)، قطاع غزة (286)، مدينة القدس (101)، ضواحي القدس (19)، لافتة إلى أنه تم إجراء 3692 فحصا.



وذكرت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: طوباس (21)، طولكرم (43)، رام الله والبيرة (55)، الخليل (52)، نابلس (11)، سلفيت (23)، بيت لحم (13)، جنين (45)، أريحا والأغوار (7)، قلقيلية (15)، قطاع غزة (530)، مدينة القدس (157).



وبيّنت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 78 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 على أجهزة التنفس الاصطناعي.