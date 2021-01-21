وسائل إعلام: إسرائيل تقرر نقل تطعيمات فيروس (كورونا) إلى قطاع غزة الليلة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام: إن السلطات الإسرائيلية، قررت نقل تطعيمات فيروس (كورونا) إلى قطاع غزة الليلة.



ونقل موقع (صدى البلد) عن مصادر إسرائيلية، تأكيدها أن القرار اتخذ في ساعة متاخرة من الليل بالسماح بنقل مئات اللقاحات إلى غزة وانه سيجري نقلها ليلة الخميس الجمعة.



وكان سفير فلسطين في روسيا، عبد الحفيظ نوفل، قال في وقت سابق: إن "الجانب الروسي وافق على إرسال 5000 جرعة مجانية نأمل أن تصل مع نهاية هذا الأسبوع".



وأضاف نوفل وفق ما نقلت وكالة (رويترز)، "نحن بصدد استكمال الاتفاق مع الحكومة الروسية لشراء 100 ألف جرعة لقاح، بمعنى أنها ستكفي 50 ألف شخص،" متابعا: "الجانب الروسي أبلغنا أنهم لا يستطيعون أن يقدموا لنا سوى 100 ألف جرعة لقاح الشهر المقبل".