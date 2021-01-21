قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى





رام الله - دنيا الوطنجددت قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين اقتحامها صباح اليوم الخميس، لباحات المسجد الأقصى وأدّوا طقوسًا تلمودية فيه، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، رغم استمرار الإغلاق الشامل الذي تشهدها المدينة المقدسة.وأفادت مصادر مقدسية، أن 13 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، فيما تتوالى مجموعات أخرى وتستعد لاقتحام المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات.وجاءت هذه الاقتحامات ضمن الجولات اليومية التي تنطلق من باب المغاربة حتى باب السلسلة مرورا بمنطقة باب الرحمة، ويجري خلالها تأدية طقوس تلمودية.ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.وتأتي اقتحامات المستوطنين رغم استمرار الإغلاق الشامل الذي تشهدها المدينة المقدسة، والتشديدات على المقدسيين من الوصول للمسجد الأقصى.وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.