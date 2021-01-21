موعد عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية المناخ

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستعود رسميًا للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ بتاريخ 19 شباط / فبراير المقبل.



ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بقرار الرئيس جو بايدن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.



ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، مجموعة من الأوامر التنفيذية تلغي قرارات لسلفه الرئيس دونالد ترامب، وتشمل عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية وحظر السفر من بعض الدول المسلمة الذي أقره ترامب في بداية فترته الرئاسية عام 2017، كما سيوقف تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.