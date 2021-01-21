مادورو عن ترامب: غادر غادر غادر.. لقد هزمناه

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده هزمت الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، رونالد ترامب.



واعتبر مادورو في بث عبر حسابه بموقع (تويتر) أن رحيل ترامب هو انتصار لفنزويلا.



وقال: "اليوم 20 يناير غادر دونالد ترامب، غادر غادر غادر. لقد هزمناه.. وهذا نصر لفنزويلا، لقد غادر وحيدا.. هذا هو انتصارنا".