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12 قتيلا في تفجيرين انتحاريين وسط بغداد

12 قتيلا في تفجيرين انتحاريين وسط بغداد
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بسقوط أكثر من 30 شخصا ما بين قتيل وجريح؛ جراء انفجارين ضربا العاصمة العراقية بغداد.

وأكد موقع (السومرية نيوز) أن سقوط 12 قتيلا و20 جريحا على الأقل.

وقال موقع (روسيا اليوم): إن انتحاريا فجر نفسه وسط سوق لبيع الملابس في ساحة الطيران وسط بغداد، مضيفا أن انفجارا ثانيا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.

وأشار إلى أن الانفجار الأول كان بواسطة حزام ناسف وسط سوق مكتظة، مؤكدا أن السلطات الأمنية سارعت بعد الانفجارين إلى إغلاق المنطقة الخضراء الحكومية ومنع دخولها لغير حاملي تصاريح الدخول.

 

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