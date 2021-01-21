(رويترز): قطر تعهدت لمصر بتغيير توجه قناة (الجزيرة)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (رويترز): إن مسؤولًا قطريًا تعهد بتغيير توجه قناة (الجزيرة)، ووسائل الإعلام الحكومية، تجاه مصر، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



ونقلت الوكالة عن مصدرين من المخابرات المصرية القول: "إن مسؤولًا من وزارة الخارجية القطرية تعهد لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات، يوم السبت، بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية".



وأضاف المصدران أن المسؤول القطري "تعهد كذلك بتغيّر في توجه قناة (الجزيرة)، ووسائل إعلام حكومية أخرى، تجاه القاهرة".



كما نقلت عن المصدرين القول: إن المسؤولين اتفقوا على تعاون اقتصادي، وسلسلة اجتماعات حول عدد من القضايا المعلقة، مثل: ليبيا، وجماعة الإخوان المسلمين.



وقال المصدران: إن المسؤولين اتفقوا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر على أن تكون "تحت الاختبار" بحسب تعبير أحد المصدرين، وأبدى المسؤول القطري رغبة بلاده بتطبيع العلاقات بين الدول الخمس كلها.