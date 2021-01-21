(حماية) يدين جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين

أدان مركز (حماية) لحقوق الإنسان سياسة الاهمال الطبي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال والتي أدت لوفاة الأسير "سعسع" رغم علمها بحالته الصحية التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.





وأكد المركز على أن سلطات الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاته، ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين في سجونها.





وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف التي أدت لوفاة الأسير "سعسع" أثناء الاعتقال واعلان سبب الوفاه،مشدداً على ضرورة الإشراف الدولي على فحوصات وتطعيمات (كورونا) التي تجري داخل المعتقلات الاسرائيلية.



وطالب المركز الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.



كما طالب (حماية)، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة بينها وبين سلطات الاحتلال الاسرائيلي، حيث ينص البند الثاني منه على وجوب احترام حقوق الانسان، وتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على عنصرية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين.







رام الله - دنيا الوطن