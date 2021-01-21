البرغوثي يستقبل السفير المصري طارق طايل و يناقش جهود إنجاح الانتخابات





وناقش الجانبان الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الفلسطينية في إطار إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية.





وعبر البرغوثي عن التقدير العالي لجهود مصر المتواصلة لدعم إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وإسناد حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، وعرض البرغوثي مخاطر القرارات الإسرائيلية الاستيطانية وما تنتجه على أرض الواقع من منظومة ابرتهايد وتمييز عنصري.











رام الله - دنيا الوطناستقبل د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية السفير المصري طارق طايل في رام الله.