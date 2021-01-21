تركيا: قرار إسرائيل بناء وحدات إستيطانية جديدة يعرقل سبل إحلال السلام

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الخارجية التركية، قرار إسرائيل طرح عطاءات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.



وقالت الخارجية في بيان صحفي، نشرته وكالة (الأناضول): إن تصعيد إسرائيل بمثل هذه الإجراءات وما شابهها، قبل كل انتخابات، لمنع إقامة دولة فلسطينية ذات وحدة جغرافية في إطار حل الدولتين، وتغيير وضع القدس، يعكس عقلية انتهازية خطيرة، وبهذه الطريقة، تحاول أيضًا عرقلة سبل إحلال السلام في المنطقة.



ودعت تركيا المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية من العقلية الإسرائيلية الاحتلالية.