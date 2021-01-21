الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و286 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل حالات وفاة، و286 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 2266 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الصحة: إنها سجلت 530 حالات تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة أن إجمالي حالات التعافي، وصل إلى 42811 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 48912 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 5604 حالة.



وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 497 حالة.



وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصل إلى 129 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 77 حالة.